Sumaré chega aos 149 anos de transformações

Cidade Orquídea A mudança do nome Rebouças para Sumaré – homenagem a pequena orquídea de cor amarelada – em 1945, fez florescer a ideia de emancipação. O movimento ganhou força em 1953, liderado pelo padre José Giordano. As eleições municipais aconteceram no ano seguinte e padre Giordano foi eleito, em 1954, o primeiro prefeito municipal.

Surge o povoado Os primeiros a chegarem foram os imigrantes italianos e portugueses. A eles foram dadas terras para cultivo. Esses primeiros homens e mulheres construíram ali uma pequena capela de pau-a-pique dedicada à Sant´Ana, em 1868. A data de fundação de Sumaré é referida à data da inauguração do templo no povoado, em 26 de julho.

Sumaré completa 149 anos de fundação nesta quarta-feira. Do pequeno povoado a uma das principais potências industriais do País, o município percorreu seu caminho superando desafios e grandes conquistas, dentre eles sua emancipação política e econômica do governo de Campinas, à formação do maior PIB (Produto Interno Bruto) da RPT (Região do Polo Têxtil), avaliado hoje em R$ 11,9 bilhões. O “boom” populacional trouxe consequências que ainda refletem na história da cidade, que tem pela frente a missão de implantar o novo Plano Diretor.

Foto: José Roberto Bueno - Divulgação

Reforma agrária vira modelo

A reforma agrária realizada em Sumaré na década de 80 teve aspectos positivos. O projeto adotado na cidade é considerado modelo para todo o País e alvo de estudos no exterior. Ao todo são três assentamentos que se destacam pela produção de hortifrutis e engrossam a distribuição de tomate, banana, milho e mandioca de Sumaré para outras regiões do País.

Entre as 10 mais promissoras

Sumaré é a segunda maior economia e mercado consumidor da RMC (Região Metropolitana de Campinas), atraindo investimentos dos mais diversos setores. É uma das principais potências industriais do Estado de São Paulo e considerada uma das dez cidades mais promissoras para investimento estrangeiro nas Américas, pela revista FDI Magazine, do grupo Financial Times.

Viaduto da Fepasa

Cinco era o número de casas que compunham o povoado de Quilombo, que daria origem à cidade de Sumaré, entre os anos de 1860 e 1870. As casas eram simples, feitas de madeira e sede das fazendas que formavam a área, dentre elas a de Francisco Antônio Valle Mello que se voltou ao plantio de café. Outras fazendas se instalaram nas redondezas, dentre elas a Sertãozinho (1877), e a produção do vilarejo prosperou. A economia local motivou a construção da Estação de Rebouças (como ficou batizado o povoado), em 1875. Em troca, Mello teria dado parte de suas terras para o traçado da linha férrea dentro do povoado. Foto: José Roberto Bueno - Divulgação

Represa do Marcelo

O abastecimento de água foi um marco para o desenvolvimento do distrito. Até início dos anos 30, os moradores tiravam água de três poços particulares. Nas terras de Marcello Pedroni havia uma “fonte que vertia água”. Pedroni chegou a levar o projeto de canalização da água para aprovação em Campinas (Rebouças ainda era distrito campineiro), mas foi recusado por falta de verba. O dinheiro para a construção da represa veio do governo do estado e o sistema de abastecimento inaugurado em 1934.

Processo de industrialização

A chegada da 3M do Brasil em Sumaré, em 1954, marca o início da industrialização da cidade. A oferta de lotes a preços baixos, incentivos fiscais e sua proximidade com a cidade de São Paulo (já saturada e cara) foram (e ainda são) grandes atrativos para que mais empresas escolhessem a cidade orquídea como endereço.

O ‘boom’ populacional

Com a vinda de várias empresas para Sumaré era

preciso mão de obra disponível para trabalhar. A notícia de emprego se espalhou pelo Brasil e atraiu migrantes de diversas regiões do País. A cidade foi “fatiada” para atender a demanda, criando aí os primeiros bairros populares, muitos distantes da região central. Em pouquíssimo tempo a população quadruplicou ocasionando um “boom populacional”, ocorrido entre as décadas de 60 e 80. Essa migração em massa trouxe diversos problemas de infraestrutura à cidade, os quais ainda refletem em sua história atual como falta de água, unidades de saúde, mobilidade urbana e submoradias (ocupações).

Emancipação de Hortolândia

Problemas de infraestrutura provocaram a emancipação do então distrito de Hortolândia da cidade de Sumaré, em 1991, “levando” parte do parque industrial e do PIB (Produto Interno Bruto) do município sumareense, complicando ainda mais a situação da cidade orquídea.