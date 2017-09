Sumaré abre inscrições para 1ª Caminhada Saúde Solidária

Com o apoio da Prefeitura de Sumaré e em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do município, a Comissão Saúde Solidária realizará no dia 24 de setembro a “1ª Caminhada Saúde Solidária”. Os interessados poderão se inscrever a partir desta segunda-feira (11) até o dia 22, sempre das 8 às 17 horas, no posto de inscrições montado em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko.

É necessário levar documento de identidade e um brinquedo em bom estado de conservação, que será doado posteriormente às crianças carentes da cidade em outubro.

Segundo o presidente da Comissão, José Luiz Crepaldi, a caminhada terá aproximadamente cinco quilômetros de percurso total, com largada na Praça Manoel de Vasconcellos, atrás da Igreja Matriz de Sant’Ana, e chegada na UPA Macarenko.