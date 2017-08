Sobe para seis o número de câmeras em operação em Sumaré

Subiu para seis a quantidade de câmeras de monitoramento em operação na cidade de Sumaré. Três equipamentos foram reativados na última sexta-feira (11) na Avenida Sete de Setembro, no Centro; nas proximidades do viaduto Comendador Aristides Moranza, no Centro; e na Avenida da Amizade, em Nova Veneza. O sistema funciona com transmissão de dados em tempo real e acompanhamento 24 horas pela Guarda Civil Municipal. Foto: Divulgação/Prefeitura de Sumaré

A reativação das câmeras atende uma determinação do prefeito Luiz Dalben. Os equipamentos possuem rotação de 360 graus e estão sendo instalados em pontos estratégicos da cidade.

“No início do ano, encontramos a maioria dessas câmeras fora de funcionamento e nossa equipe de TI (Tecnologia da Informação) está fazendo a recuperação, ou seja, estamos usando mão de obra própria, economizando um terço do valor orçado para que todo o sistema seja reativado. No total, dez aparelhos foram para a assistência e seis deles já voltaram a funcionar, garantindo mais segurança à nossa população”, explicou o chefe do Executivo.