Sindicato deve entrar com ação cautelar por 13° salário

O Sindissu (Sindicato dos Servidores de Sumaré) deve entrar com uma ação cautelar para garantir o pagamento do 13° salário do funcionalismo público. A medida deve ser tomada após o fim do recesso judicial.

A prefeitura informou, na última sexta-feira (23), que o recurso para quitar o abono salarial deve ser depositado apenas no ano que vem, com o pagamento das últimas parcelas da concessão do DAE (Departamento de Água e Esgoto) à Odebrecht Ambiental.

Sendo assim, a responsabilidade será do novo prefeito eleito Luiz Alfredo Dalben (PPS). Para o sindicato, a administração municipal informou que os pagamentos devem ser feitos entre os dias 21 de janeiro e 21 de fevereiro. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com o presidente do Sindissu, Sandro Vali Barboza, a entidade já possui uma liminar que garante o pagamento do 13° salário dentro da data estipulada pela legislação, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

Com a ação cautelar, a entidade busca a execução da decisão, proferida no ano passado, quando a categoria enfrentava outro atraso no pagamento do abono salarial. O sindicato vai pedir, ainda, que caso a liminar não seja cumprida, o valor da multa seja aumentado.

Na sexta-feira, um protesto reuniu cerca de 50 servidores na frente do Paço Municipal. “Subimos para negociar, mas eles alegaram que não têm dinheiro e passaram essas duas datas. Depois do recesso da Justiça vamos entrar com cautelar para que se antecipem esses pagamentos”, comentou.

A reportagem do Grupo Liberal não conseguiu contato com a prefeitura na tarde desta segunda-feira (26) em função do recesso de final de ano. As ligações para o telefone do prefeito eleito Luiz Alfredo Dalben não foram atendidas.