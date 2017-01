Servente é preso após esfaquear a ex-mulher

O servente R.P.C., de 34 anos, foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (24), em Sumaré, após atingir a ex-mulher com um golpe de faca. O crime aconteceu por volta das 22h, no Parque Residencial Florença. Foto: Google / Reprodução

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados para atender uma ocorrência na Rua Brás Cubas, onde estaria acontecendo um desentendimento entre um casal.

Quando os patrulheiros chegaram no local, o servente jogou uma faca de aproximadamente 20 centímetros no chão. Aos guardas, a dona de casa N.R.R., de 34 anos, contou que está separada do autor da agressão, mas que nesta terça-feira, o homem foi até a sua casa e a ameaçou.

Na sequência, o servente desferiu um golpe de faca, mas que pegou de raspão no peito da vítima. Com ferimentos leves, a mulher não precisou de atendimento médico.

O homem foi conduzido ao plantão policial do município, onde foi autuado em flagrante. Um boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio.

