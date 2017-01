Sem salários, médicos protestam e câmara marca audiência

Cerca de 50 médicos da Organização Social Pró-Saúde protestaram nesta quinta-feira (12) em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko. Eles reivindicam o pagamento pelos serviços prestados ao município. A entidade, contudo, aponta que a prefeitura deixou de repassar R$ 10,6 milhões, impossibilitando o pagamento.

O impasse, que se arrasta desde outubro do ano passado, será discutido em uma audiência pública na câmara, na próxima terça-feira (17). Serão convidados para participar representantes do município, do sindicato que representa os médicos e da Pró-Saúde. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A audiência, que será aberta ao público, terá início às 18h, no plenário do legislativo. “É preciso tomar providências para acabar com as dificuldades do povo ser atendido na rede municipal de saúde. Sabemos que a situação financeira do município é complicada, mas, por outro lado, temos que ficar atentos para o fato de que a saúde é dever da municipalidade”, afirmou o vereador Sérgio Rosa (PDT), que participou da reunião que definiu a audiência, nesta quinta.

Além dos salários atrasados, os médicos que trabalham na UPA e no PA (Pronto Atendimento) Matão, os dois postos gerenciados pela Pró-Saúde, enfrentam uma grave crise de abastecimento de insumos, provocados, segundo a entidade, pela falta de repasses por parte da prefeitura.

Os dois postos estão realizando apenas atendimentos de urgência e emergência. Uma comissão da prefeitura de Sumaré foi montada para analisar o contrato com a Pró-Saúde.

Paciência

Nesta quinta, o prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS) se reuniu com representantes do Sindimed (Sindicato dos Médicos de Campinas e Região). Ele apontou que a comissão criada para analisar o contrato e a prestação de serviços pela Pró-Saúde deve apontar, nos próximos dias, uma solução para colocar um fim à paralisação dos médicos.

Procurador geral do município e presidente da comissão, Arlei Mapelli pediu um pouco mais de paciência aos médicos, até que se chegue a uma proposta juridicamente viável.