Secretaria notifica infrator e inicia plantio de mudas em área de preservação

Após denúncia, a Secretaria de Meio Ambiente de Sumaré notificou nesta segunda-feira (4), um homem que havia cercado um espaço dentro da área de preservação permanente às margens do Ribeirão Quilombo, na Rua Crenac, na região do Picerno. Após a notificação as equipes iniciaram a plantação 5 mil mudas no local.

“Esta é mais uma ação de proteção ao meio ambiente dentro do projeto Replantar, e que vai garantir mais qualidade de vida à nossa população. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro, e este é nosso compromisso com Sumaré. Pedimos a colaboração de todos os moradores para que nos auxiliem na fiscalização e denunciem o descarte irregular de entulhos”, completou o chefe do Executivo.

Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas ao GPA (Grupo de Proteção Ambiental), da Guarda Civil Municipal, pelo 0800-773-8900.

