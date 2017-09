Sebrae Móvel atende até quarta-feira no ‘Balão do Matão’, em Sumaré

O Sebrae Móvel – unidade de atendimento itinerante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – atende na região do Matão, em Sumaré, até quarta-feira (6). A carreta está na Praça do Evangelho, conhecida popularmente como Balão do Matão, das 8h às 17h. Foto: Imprensa-Divulgação

No local, empresários, autônomos, microempreendedores e futuros empreendedores de Sumaré têm a oportunidade de tirar dúvidas sobre a abertura de empresas, planejamento, gerenciamento de equipe, procedimentos internos, leis e normas, marketing, entre outras dicas e informações para abrir, melhorar ou ampliar os negócios. Tudo isso de forma gratuita.

LEIA TAMBÉM: Homem é detido por tráfico pela Polícia Civil

O Sebrae Móvel é um veículo customizado e equipado com instrumentos necessários para a realização de atendimentos presenciais, tanto individuais como coletivos. O objetivo é favorecer empresários de localidades potenciais, facilitar o acesso à informação e capacitação, além de ampliar o atendimento da entidade.