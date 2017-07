‘Saída de Abdelmassih torna vítimas invisíveis’

Foto: Leon Botão - O Liberal

O ex-médico Roger Abdelmassih, de 74 anos, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de pacientes, teve a prisão domiciliar autorizada pela Justiça na última terça-feira. E a notícia, como não poderia deixar de ser, abalou suas vítimas, entre elas, a advogada e escritora de Sumaré, Teresa Cordioli, de 65 anos, que sofreu abuso em 1970 em um hospital de Campinas, e até hoje convive com a memória. Indignada com a decisão da ministra Laurita Vaz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ela afirmou ao LIBERAL que o fato traz o sentimento de que as vítimas são “invisíveis”.

Após ficar preso desde 2014, Roger Abdelmassih chegou a seu apartamento, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na noite de terça-feira, onde cumprirá prisão domiciliar. A saída da cadeia foi conseguida após o pedido de seus advogados, que apontaram que o ex-médico apresenta problemas cardíacos, pulmonares e confusão mental. A situação dele, segundo o pedido, não pode ser tratada adequadamente em unidades prisionais, e foi assim que entendeu a ministra.

CHOQUE. O pensamento das dezenas de vítimas de estupro, entretanto, é bem diferente. Teresa, por exemplo, ficou em choque no ano passado quando os advogados fizeram o pedido para Abdelmassih ir para casa, e agora, com a decisão, está indignada. “Estamos perplexas com o nível que o Poder Judiciário pode chegar nesse País. Já não bastasse a dor individual de cada uma de nós, agora temos que ver nossa luta travada desde 2009 sendo banalizada, assim, como se não fôssemos nada, invisíveis”, afirmou a escritora.