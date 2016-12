Os bairros das regiões de Nova Veneza e Picerno, em Sumaré, estão com falta de água desde a noite desta quinta-feira (22) devido ao rompimento de uma adutora de grande porte. Essa adutora leva água da ETA I, estação de tratamento de água localizada no centro da cidade, para o Centro de Reservação Carlota, na região de Nova Veneza.

A manutenção está sendo realizada pelos técnicos da Odebrecht Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento do município, e a previsão é que o abastecimento seja totalmente normalizado até às 12h deste sábado.

O rompimento ocorreu no final da tarde desta quinta-feira e 24 bairros são afetados. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a concessionária por meio do telefone 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.

Confira lista dos bairros afetados:

Nova Veneza: Jardim Bela Vista, Jardim Luiz Cia, Chácara Bela Vista, Chácara Monte Alegre, Vila Carlota, Altos de Sumaré, Parque Euclides Miranda, Vila Flora, Parque Residencial Manoel de Vasconcelos, Jardim Paulistano, Residencial Viver Sumaré e Real Park.

Picerno: Parque Residencial Virgínio Basso, Parque Residencial Campo Belo, Jardim das Orquídeas, Bordon I, Bordon II, Jardim Lucélia, Parque Rosa e Silva, Jardim Basilicata, Jardim Sumaré I, Jardim Sumaré II, Jardim Picerno I e Jardim Picerno II.