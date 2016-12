Foto: Divulgação

A obra de revitalização e pavimentação asfáltica da Estrada Municipal Dirce Pinto Dalben, na região do Maria Antonia, foi concluída e entregue à população de Sumaré nesta semana. Com um quilômetro de extensão, o trecho liga o bairro no entorno da Villares Metals ao anel viário da Rodovia Anhanguera, e conta também com a construção de uma ponte de 15 metros de extensão, adaptada com pista de caminhada e ciclovia.

A obra foi viabilizada por meio de termo de concessão de isenção de tributos municipais celebrado entre a Prefeitura de Sumaré e a Villares Metals.

LEIA TAMBÉM: Comissão da CM aponta diversos problemas

Na obra, que durou 5 meses, foram movimentadas 120 mil toneladas de terra, 36 mil toneladas de agregados/pedra britada, destinadas oito mil toneladas de entulho e mais de 60 mil toneladas de produtos adicionados, entre concreto, asfalto, ferragens, tubulações e galerias de águas pluviais, além de proteções metálicas, calçadas dos dois lados e uma ciclovia contornada com mais de sete mil metros quadrados de grama plantada.

A prefeita Cristina Carrara (PSDB) ressalta que a obra era muito esperada pelos moradores. “Nossa parceria com a Villares Metals trouxe à Sumaré um investimento que a prefeitura não poderia fazer sozinha. A mobilidade é um desafio na nossa cidade e esta obra vai ajudar a vida dos moradores e trabalhadores. É uma obra muito importante e significativa para a cidade”.

“Estamos orgulhosos em cumprir o dever de proporcionar à sociedade uma vida mais digna, um espaço revigorado e que, com certeza, trará grandes bênçãos aos moradores desta região, como a melhora na qualidade de vida”, afirmou Maria Lucélia Basso, supervisora de infraestrutura da Villares Metals e gerente do projeto de implantação da obra.

LEIA TAMBÉM: PAT divulga quatro vagas para atendente balconista