Residência é interditada após muro desabar em Sumaré

Uma casa localizada na Avenida Emílio Bosco, no bairro Matão, em Sumaré, foi interditada na manhã desta sexta-feira (13) após um muro de arrimo desabar sobre o muro de um estacionamento de veículo. As duas estruturas caíram em cima de três carros e de uma casinha de cachorro. Com o acidente, um cão da raça pit bull morreu. Nenhuma pessoa ficou ferida.

A queda dos muros aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (12). O cão pertencia ao estacionamento, que é vizinho da residência. À noite, equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros de Sumaré e da Secretaria de Serviços Públicos foram até o imóvel, quando a família foi removida do local.

Na manhã desta sexta-feira, um engenheiro do Departamento de Obras interditou a casa. O laudo, que deve apontar as causas do deslizamento de terra e da queda de muro, será emitido até terça-feira. De acordo com a prefeitura, os proprietários da residência estavam no local na manhã desta sexta e resistiram ao pedido de deixar a casa. A assistência social foi acionada para realizar a intervenção.

