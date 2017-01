Rede de supermercados oferece 183 vagas em Sumaré

Foto: Divulgação

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré recebe até o dia 31 deste mês currículos para interessados em uma das 183 vagas de empregos que serão oferecidas por uma rede de supermercados com 14 lojas no Interior. No município, a empresa vai colocar em funcionamento um Centro de Distribuição. Os currículos também podem ser encaminhados para o e-mail selecao@covabra.com.br.

As vagas oferecidas para o Centro de Distribuição são: analista PCP, faturista, operador logístico, operador de empilhadeira, supervisor de transporte, líder de operação, analista de gestão, assistente de SLL (Customer Service), fiscal (Prevenção e Perdas), analista de transporte, auxiliar de manutenção e auxiliar de movimentação.

As entrevistas presenciais serão realizadas a partir da primeira semana de fevereiro no PAT, localizado na Praça das Bandeiras, nº 650, no Centro. O horário de atendimento ao público é das 8h às 16h. Informações pelos telefones (19) 3399-5625 ou 3399-5626.