Reciclar pode render desconto no comércio

Uma startup sediada em Sumaré desenvolveu uma máquina que permite a troca de materiais recicláveis por pontos, que ao serem acumulados, poderão ser trocados por descontos em estabelecimentos comerciais parceiros da iniciativa. O projeto ainda está em fase de implantação, com a busca de parceiros para ser viabilizado, mas já agrada consórcios e comitês ambientais da região. O objetivo, segundo os criadores, é estimular o pensamento ecológico.

A máquina da EcoSystal 3D tem cerca de 2 metros de altura, e ocupa praticamente um metro quadrado. A tela sensível ao toque serve para o usuário comandar o equipamento. O funcionamento é simples. Cada usuário será cadastrado ao programa pelo CPF (Cadastro Nacional de Pessoas Físicas), e seleciona a opção “descartar”. As latas e garrafas pet podem ser depositadas, e a máquina faz a leitura do código de barras para determinar qual é o tipo de embalagem. Cada material vale determinada quantidade de pontos, e é com estes pontos acumulados que os descontos serão concedidos. Quando acumular pontos, os usuários poderão imprimir cupons na própria máquina e utilizá-los nos estabelecimentos conveniados ao programa.

O equipamento foi desenvolvido pela startup, e apresentado em dois eventos relacionados a gestão ambiental. Ainda em teste, a medida precisa de cidades e comércios parceiros para funcionar efetivamente. De acordo com o proprietário da empresa, Agnaldo de Jesus Cândido, alguns municípios já demonstraram interesse.