Quatro são presos após roubarem caminhão com frango

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Quatro homens foram presos em flagrante em Sumaré, na tarde desta terça-feira (29), após roubarem um caminhão carregado com frango. A carga não foi recuperada e o valor da mercadoria não foi divulgado, mas o veículo levado foi localizado.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o motorista do caminhão e o ajudante foram abordados na Avenida Minasa, por volta das 7h30, por quatro homens que ocupavam um Santana Prata. Após a fuga, a PM (Polícia Militar) foi informada pelas próprias vítimas sobre o roubo.

Os militares encontraram os suspeitos ainda no carro descrito pelo motorista do caminhão e, ao abordá-los, um deles confessou o roubo e indicou o local para onde o veículo tinha sido levado, mas a carga já não estava mais no caminhão.