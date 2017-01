Protesto pede que Pró-Saúde deixe unidades de saúde de Sumaré

Um protesto reuniu cerca de 150 pessoas em frente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko nesta quarta-feira. As pessoas pediram a saída da Organização Social Pró-Saúde, que faz o gerenciamento da unidade e também do PA (Pronto Atendimento) do Matão. Os médicos da OS estão em greve desde outubro por conta da falta de pagamento e a empresa alega que o problema ocorre porque a prefeitura não vem realizando o repasse como deveria. A dívida estimada estaria de R$ 10,6 milhões.

O grupo saiu da câmara, passou em frente a prefeitura e caminhou até a UPA. A encarregada de limpeza Olinda Aparecida Campos, de 40 anos, contou que participou do protesto por conta das condições atuais da UPA. Ela disse que além da falta de médicos notou problemas de higiene.

O sindicato dos médicos informou que diversos insumos estão em falta na unidade. “Meu pai estava com diabetes alta esses dias, precisou de atendimento e foi péssimo. Um senhor com 71 anos tinha que ser melhor atendido. Queremos um trabalho com dignidade porque a gente vem aqui e não tem médico. Isso sem falar que a higiene está terrível”, relatou. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O vereador Willian Souza (PT) esteve no protesto e afirmou que vai elaborar um documento para ser entregue à prefeitura pedindo a avaliação do contrato e as ocorrências relacionadas à Pró-Sáude. “A prefeitura enfrenta crise econômica, não faz o pagamento da Pró-Saúde e nós encontramos situação de desequilíbrio financeiro na empresa que reflete nas unidades de saúde. Uma empresa do porte da Pró-Saúde tem de estar preparada para passar por crise e gerenciar da melhor maneira para que não afete o atendimento”, afirmou.

A Pró-Saúde registrou, nesta quarta-feira, um boletim de ocorrência contra a Prefeitura de Sumaré, relatando que a dívida atual da municipalidade com a entidade impede a prestação de serviço de saúde integral. No documento, a OS relata que o último pagamento foi feito no dia 29 de dezembro e o dinheiro utilizado para quitar a segunda parcela do 13° salário dos funcionários.

A entidade informou ter sido procurada, no final do ano passado, por representantes da equipe de transição, que afirmaram que não há interesse em continuar com o contrato e, na mesma ocasião, um advogado ligado à Fenaesc (Federação Nacional das Entidades Sociais e Comunitárias) afirmou que a entidade iria assumir a gestão da UPA 24 do Macarenko e também do PA do Matão.

A federação não descarta assumir o serviço, mas esclareceu, em nota, que a escolha está condicionada ao processo licitatório. A prefeitura lembrou que o contrato está sendo analisado pelos técnicos da municipalidade e “em prazo próximo serão divulgadas as medidas a serem tomadas”.