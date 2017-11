Projeto de Sumaré, ‘Mamãe Bem Querer’ é premiado pelo TJ-SP

O projeto “Mamãe Bem Querer”, desenvolvido pelo IBQ (Instituto Social e Educacional Bem Querer) em parceria com a Prefeitura de Sumaré, foi premiado na última semana pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em conjunto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e do Instituto Alana. Em cerimônia no Palácio da Justiça em São Paulo, a presidente do IBQ, Vera Lúcia Coltro, e o coordenador de projetos, Klaus Helfer Carvalho apresentaram o “Mamãe Bem Querer”.

O projeto sumareense se destacou entre as cinco melhores práticas e experiências do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente do Estado de São Paulo, com foco na primeira infância. Trata-se de uma iniciativa que oferece atendimento a adolescentes gestantes e seus filhos, em especial àquelas oriundas de famílias em vulnerabilidade ou risco social, proporcionando apoio integral e mais oportunidades no exercício da maternidade consciente e no desenvolvimento físico e psíquico da gestante e de seu filho. O projeto também já possui reconhecimento de diversos conselhos de direito, entre eles o Condeca-SP (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente), CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) de Sumaré.

Foto: Prefeitura de Sumaré-Divulgação

“Este é um importantíssimo trabalho de inclusão social, tanto para as adolescentes em situação de gravidez precoce, como para as crianças que vão nascer. O projeto acolhe essas mamães e dá todo o suporte necessário, oferecendo, por exemplo, oficinas para geração de renda. O objetivo é que elas possam transpor esse momento com tranquilidade, transferindo paz e saúde à criança que vai nascer”, explicou o secretário de Inclusão Social, Edson Cosme.



