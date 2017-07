Professor é encontrado morto com chave de fenda no pescoço

A Polícia Civil de Sumaré investiga a morte do professor Sergio Geraldo da Silva, de 41 anos, assassinado neste domingo (9) na casa onde morava, na Rua Felício Rogério Roggeri, no Jardim Martins. Ele foi encontrado caído no quarto, sem roupa, com uma chave de fenda cravada no pescoço. O autor do crime deixou um bilhete sob uma bíblia, na sala da residência, com os dizeres “otário, tentou me matar, mas não conseguiu”.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17 horas por um comerciante de 57 anos, sócio da vítima. Ambos tinham um bar na Avenida Emílio Bosco, no Matão. O professor não apareceu para trabalhar e o sócio resolveu ir até a casa dele para saber o que teria acontecido.

Quando chegou no endereço, o comerciante encontrou o portão da garagem apenas amarrado com um cordão e o veículo da vítima, um Astra de cor vermelha, não estava no local. A porta principal da casa estava encostada e, no interior, as gavetas abertas. O quarto do professor estava trancado.