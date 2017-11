Procon de Sumaré passa a contar com agentes de fiscalização

Após anos sem agentes de fiscalização, agora o Procon de Sumaré pode novamente atuar efetivamente na defesa dos direitos dos consumidores do município, realizando vistorias nos estabelecimentos comerciais da cidade e emitindo multas àqueles que estiverem em desacordo com as leis. Nesta semana, o prefeito Luiz Dalben entregou as credenciais a quatro colaboradores da Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência, junto do secretário Welington Domingos Pereira.

Os servidores realizaram, recentemente, um curso de formação oferecido pela Fundação Procon. Antes, porém, de iniciar efetivamente os trabalhos, os fiscais orientarão os comerciantes da cidade sobre questões básicas do Direito do Consumidor, como precificação e validade dos produtos. A ação será realizada com apoio da Acias (Associações Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré). Os fiscais também serão apresentados aos vereadores.

Foto: Prefeitura de Sumaré-Divulgação.JPG

“Com a falta de profissionais capacitados para a fiscalização nas ruas, o trabalho do Procon de Sumaré ficava bastante limitado, baseando-se em ligações telefônicas e audiências com as empresas que são denunciadas pelos nossos consumidores, sem poder emitir multas. Agora, com este credenciamento, os funcionários poderão defender com mais rigor os direitos dos consumidores da nossa cidade. Sem dúvida, mais um importante ganho para nossa população”, comentou o prefeito Luiz Dalben.