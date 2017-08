Procon de Sumaré contará com 4 agentes

O Procon de Sumaré passará a contar com quatro agentes de fiscalização. Sem profissionais capacitados há anos, o Procon não emitia multas e nem realizava vistorias no comércio da cidade. Quatro funcionários da prefeitura realizam esta semana um curso de formação oferecido pela Fundação Procon em Ribeirão Preto (SP) para retomar os serviços de fiscalização.

O trabalho do órgão em Sumaré estava restrito a informações passadas por reclamações feitas por telefone e reuniões com empresas denunciadas pelos consumidores, sem a emissão de multas. Além dessas mudanças que ocorrerão com as capacitações dos funcionários, o Procon vai retomar as conciliações administrativas – reuniões realizadas entre as partes envolvidas em conflitos para evitar que os casos cheguem ao Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), o antigo pequenas causas.

Outros três funcionários do Procon do município passaram por um curso básico de atendimento em Sorocaba (SP), no final de julho.