Pró-Saúde vai à Justiça para cobrar dívida de R$ 13,6 mi

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Organização Social Pró-Saúde entrou na Justiça para cobrar uma dívida de R$ 13,6 milhões da prefeitura de Sumaré. A entidade administrava a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Macarenko e o PA (Pronto Atendimento) Matão, mas após atrasos nos repasses por parte do município passou a enfrentar problemas como greves de funcionários e falta de insumos para atendimentos básicos. O contrato foi rescindido em abril pela própria OS, que alegou descumprimento de cláusulas por parte da prefeitura.

O valor cobrado se refere ao período entre o início dos atrasos, em setembro do ano passado, e 15 de janeiro deste ano, quando a prefeitura decretou intervenção no contrato e afastou a empresa da gestão das unidades. No pedido, a Pró-Saúde disse que com a falta dos repasses, mais de 115 trabalhadores deixaram de receber os salários e precisaram ingressar na Justiça para cobrar seus direitos.

“O pagamento pelo município do valor demandado não viria para livre utilização da autora, mas para quitação de inúmeros compromissos que deixou de honrar na cidade em razão da inadimplência”, argumentaram os advogados da Pró-Saúde no documento.