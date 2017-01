Pró-Saúde acusa prefeitura de fazer compras ‘ilegais’; greve é encerrada

Foto: Arquivo - O Liberal

Em um comunicado feito nesta sexta-feira, a Pró-Saúde – organização social responsável pela gestão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko e do PA (Pronto Atendimento) do Matão – acusou a Prefeitura de Sumaré de fazer compras de insumos utilizando o nome e o CNPJ da empresa, sem autorização.

Até o momento, a instituição diz ter recebido a cobrança de um boleto, no valor de R$ 2,5 mil referentes à compra de papel higiênico e papel toalha, feita no último dia 25. Por meio de nota, a entidade disse que as compras estão sendo feitas de maneira “ilegal” e diz não reconhecer a validade das dívidas.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Sumaré inicia limpeza em escolas

“A Pró-Saúde adverte que, por estar há mais de três meses sem receber qualquer pagamento da Prefeitura de Sumaré não assume qualquer responsabilidade por seus pagamentos, devendo estes, portanto, serem demandados diretamente à prefeitura”, escreveu a assessoria de imprensa da instituição.

A organização, cujo contrato com a prefeitura é alvo de intervenção da administração municipal, também diz que recebeu na manhã de sexta um ofício, assinado pela enfermeira e interventora municipal, Luciane Cunha, determinando o afastamento da equipe administrativa das duas unidades de saúde.

Classificando a medida como “arbitrária”, a Pró-Saúde voltou a criticar a decisão do prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS) de intervir no comando da empresa por 180 dias. “A Pró-Saúde repudia com veemência a postura ilegal e autoritária da Prefeitura de Sumaré que ainda não apresentou, de fato, uma solução convincente e correta para retomar os serviços de saúde”.

LEIA TAMBÉM: Três são presos por tráfico, porte de arma e formação de quadrilha

A prefeitura não se manifestou sobre a acusação da Pró-Saúde sobre as compras.

FIM. Em comunicado enviado na noite desta sexta, a Prefeitura de Sumaré informou que os médicos que realizavam a “operação tartaruga” na UPA e no PA aceitaram uma proposta de pagamento de salários atrasados. Com isso, os atendimentos voltariam ao normal. A proposta foi aprovada em assembleia realizada ontem pelo Sindimed (Sindicato dos Médicos de Campinas e Região). Por meio de nota enviada pela prefeitura, a interventora Luciane Alves da Cunha afirmou que os médicos das duas unidades receberão regularmente seus salários a partir deste mês e os atrasados serão parcelado.