Preso por furto de chinelo diz que é do PCC e ameaça policiais de morte

Um homem de 36 anos foi preso após furtar um par de chinelo em um supermercado no Parque das Nações, na região de Nova Veneza, em Sumaré. Ao ser detido, ele ofereceu resistência, disse que era membro do PCC (Primeiro Comando da Capital), xingou os policiais militares e ameaçou a testemunha que o reconheceu como sendo autor do furto. Foto: Divulgação/Polícia Militar

O caso aconteceu na manhã deste domingo (20). Funcionários do supermercado chamaram a polícia depois que uma testemunha de 24 anos afirmou ter visto um homem furtando um par de chinelo. De acordo com essa pessoa, o ladrão estaria no banheiro de um bar na Rua Mario Paijão, próximo do estabelecimento comercial.

Policiais militares foram até o local acompanhados da testemunha e pediram que o suspeito saísse do banheiro. O acusado teria se recusado, o que fez com que recebesse voz de prisão por desobediência e furto.