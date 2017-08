Prefeitura terá de pagar R$ 2,770 mi para ex-fornecedora

A Justiça de Sumaré determinou que a prefeitura pague R$ 2,770 milhões à CVS Comércio de Alimentos. A empresa fornecia cesta básica aos servidores públicos, mediante repasses do município, que descontava parte do benefício da folha de pagamento. A administração informou que após a intimação oficial, tomará as medidas “oportunas e convenientes”, sem especificar se deve recorrer da sentença. Hoje, um novo fornecedor oferece o produto.

A CVS entrou na Justiça cobrando uma dívida de R$ 2,820 milhões, alegando que mesmo após a entrega das cestas básicas, a prefeitura não efetuou nenhum pagamento, “ainda que de forma parcelada ou em menor valor”. A empresa disse que buscou resolver a questão amigavelmente, propondo o parcelamento da dívida, mas não obteve retorno da administração municipal.

Foto: Arquivo / O Liberal

A prefeitura reconheceu a dívida, questionando apenas duas notas fiscais que, somadas, representam R$ 49 mil. O município disse que não constam documentos referentes a essas duas notas, alegação aceita pelo juiz, que indeferiu essa parte do pagamento. A advogada da CVS, Isabella Livero, disse que deve recorrer desse aspecto da decisão, já que possui comprovantes de que houve a entrega das cestas básicas referentes a essas notas.