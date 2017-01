Prefeitura promete recuperar ruas de 6 regiões

A Prefeitura de Sumaré informou que recuperará o pavimento de diversas ruas e avenidas de Sumaré, entre elas a Rua Manoel Bezerra da Silva, no Jardim Maria Antonia, e a Rua Oito do Jardim Bandeirantes. De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Eder Ruzza, as obras iniciarão assim que o solo, castigado com as chuvas nas últimas semanas, secar.

Enquanto isso, atendendo determinação do prefeito Luiz Dalben, a pasta providenciou a interdição da Rua Manoel Bezerra da Silva e melhoria na sinalização da Rua Oito e fará uma auditoria nos contratos de recapeamento, uma vez que boa parte das ruas danificadas recebeu obras de recapeamento há pouco tempo, pela Administração passada.

