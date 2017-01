Prefeitura paga salários de funcionários da Pró-Saúde

Após uma manifestação que reuniu cerca de 100 pessoas dos setores de enfermagem, administração, recepção e limpeza, a Prefeitura de Sumaré pagou para os funcionários da Organização Social Pró-Saúde os salários referentes a dezembro, que venceram no dia 6 de janeiro. Com isso os servidores retomaram ainda nesta quarta-feira os atendimentos na UPA (Unidade Pronto-Atendimento) Macarenko e PA (Pronto-Atendimento) Matão. Os médicos, porém, seguem sem receber e mantiveram a greve nas unidades.

De acordo com o Sinsaúde (Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde), os funcionários paralisaram as atividades na manhã de quarta-feira por falta de pagamento. Nas duas unidades de saúde há 380 pessoas contratadas pela Pró-Saúde, Organização Social que gere a UPA e o PA, e que estavam com os salários em atraso por conta da falta de repasse por parte da prefeitura.

Foto: Divulgação

A Pró-Saúde estimou que apenas 30% dos funcionários continuaram atendendo normalmente. “A paralisação dos funcionários ocorre em um momento em que a Prefeitura de Sumaré decretou intervenção no contrato com a empresa e que, até a presente data, nada fez para resolver o impasse e restabelecer o atendimento integral à população. O pagamento foi feito diretamente aos trabalhadores, fato que confirma a intenção da municipalidade de aplicar “calote” na Pró-Saúde”, de acordo com a entidade.

O sindicato que representa a categoria explicou que a municipalidade havia se comprometido a quitar os salários até a última terça-feira. Contudo, na ata de audiência realizada no Ministério Público do Trabalho e que o Grupo Liberal teve acesso, a prefeitura havia se comprometido a quitar a folha até quarta-feira.

Na tarde de ontem, os valores foram depositados, pondo fim ao movimento grevista. A prefeitura informou que alguns funcionários devem receber apenas nesta quinta-feira por eventual inconsistência bancária. Em relação ao vale-transporte e vale-alimentação, que também estão em atraso, a administração informou que “está trabalhando na atualização dos valores para posterior pagamento”.

