Prefeitura orienta moradores e viajantes sobre vacina contra a febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré esclarece que, conforme orientações do Ministério da Saúde, o município disponibiliza a vacina contra a febre amarela para todas as pessoas que vão viajar para regiões de risco (a lista completa dos municípios pode ser conferida no link. Foto: Imprensa / Divulgação

O mosquito existente na RPT, o Aedes aegypti – transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya – pode transmitir a febre amarela urbana, porém, não há casos de transmissão no região. No entanto, a recomendação de eliminar focos do Aedes para evitar que estes se contaminem com o vírus da febre amarela ainda é válida.

A vacinação é uma medida eficaz para evitar a infecção, entretanto, é necessário que seja realizada antecipadamente, no mínimo 10 dias antes da viagem, com apresentação da carteira de vacinação. A vacina é indicada para pessoas a partir dos 9 meses de idade, no caso de moradores de áreas endêmicas ou em casos de deslocamento para regiões de risco de transmissão da doença no território nacional e internacional. A vacina é contraindicada para gestantes e pessoas com HIV (a não ser que haja alto risco de exposição).

Confira os postos da rede pública de saúde que oferecem a vacina em Sumaré e os horários de atendimento:

UBS Matão

Segunda-feira 8h às 15h

Rua Papa São Leão Magnun, nº 15, Chácara Novo Horizonte.

Centro de Saúde II

Terça-feira 8h às 15h

Rua Antônio do Vale Mello, nº 1510, Centro.

PSF Maria Antônia

Quarta-feira 8h as 15h

Rua Oswaldo Cacari, nº 636 Jardim Maria Antônia

PACS DENADAI

Quinta-feira 8h às 15h

Rua Luciano Ramos Ayala, nº 553 Jardim Denadai

PACS Picerno

Sexta-feira 8h às 15h

Rua da Saúde, s/nº Jardim Picerno