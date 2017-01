Prefeitura não tem dinheiro para conserto de ambulâncias

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Sumaré passam por manutenção custeada pela iniciativa privada para que voltem a atender chamados de emergência no município. Segundo a prefeitura, esses três carros foram encontrados abandonados na garagem do serviço de saúde. Atualmente, apenas duas ambulâncias estão disponíveis para uso.

Por conta da crise financeira, a prefeitura afirma não ter condições de arcar com o conserto das viaturas do Samu. Para que elas voltassem a rodar, foi necessário buscar custeio junto à iniciativa privada.

LEIA TAMBÉM: Bombeiros orientam população sobre chuvas fortes

De acordo com o secretário de Saúde do município, Carlos Eduardo Vicente, além das três ambulâncias, outros veículos utilizados pelos serviços de saúde foram encontrados sucateados no início do mandato, e a pasta analisa se eles podem ser recuperados.

“Os carros que estão atendendo são um de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outro de Suporte Básico. Uma outra ambulância passou por conserto nesta semana e deve já voltar a rodar. As outras duas também vão receber a manutenção para que possam ser utilizadas”, pontuou o secretário. A prefeitura não informou, no entanto, quem, exatamente, bancaria os reparos das ambulâncias.