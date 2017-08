Prefeitura e Senai cadastram pessoas com deficiência para mercado de trabalho

Tem início nesta quarta-feira (9) o cadastro de pessoas com deficiência para inserção no mercado de trabalho e qualificação profissional realizado pela Prefeitura de Sumaré, por meio da SMIADS (Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social) em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). O cadastro poderá ser feito até sexta-feira (11) em espaços públicos da Prefeitura, das 9h às 16h. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Nesta quarta (9), os interessados devem procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Matão e o CRAS Angelo Tomazin. Na quinta-feira (10), os CRAS Área Cura e Nova Veneza estarão recebendo os candidatos e na sexta-feira (11), a ação acontecerá nos CRAS São Domingos e Basilicata.

Para participar, portadores de qualquer tipo de deficiência (ou reabilitados do INSS), com idade a partir de 14 anos de idade, devem se dirigir até o CRAS mais próximo de sua residência, levando cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, laudo médico, comprovantes de endereço e de escolaridade.