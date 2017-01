Prefeitura de Sumaré propõe 13º salário em dez parcelas

As negociações entre os representantes do sindicato dos servidores públicos de Sumaré com a prefeitura para discutir o pagamento do 13° salário da categoria, que ainda não recebeu nada, já tem duas semanas e, até agora, não há previsão para que a situação seja resolvida. De acordo com a entidade que representa os trabalhadores, o Executivo propôs pagar o valor em 10 parcelas, e provavelmente a entidade fará uma contraproposta na semana que vem.

Os salários referentes a dezembro também não estavam completamente quitados até esta quinta-feira, mas após reunião com os servidores, o prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS) conseguiu quitar os vencimentos. Agora, o objetivo é negociar o pagamento do 13°. Segundo o presidente do sindicato, Sando Vali Barboza, a intenção é negociar o mais rápido possível.

“A prefeitura sugeriu pagamento em 10 vezes. Nós vamos ter assembleia na quinta-feira, dia 19, vamos nomear uma comissão e apresentar uma contraproposta”, explicou Barboza. Ele explicou que as negociações, até agora, eram feitas por três membros do sindicato e que, agora, mais dois servidores que serão nomeados na assembleia irão auxiliar na discussão.

O sindicalista explicou que há uma ação na Justiça que determina o pagamento imediato, mas que o sindicato vai tentar resolver a situação negociando, sem intervenção judicial..