Sumaré mantém programa de prevenção

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mantém Grupos de Hipertensos e Diabéticos em seis regiões da cidade. Os encontros acontecem mensalmente e o enfoque do trabalho é a prevenção, com controle da pressão arterial dos pacientes e orientação nutricional.

“Estes encontros oferecem um olhar diferenciado aos pacientes com hipertensão e diabetes, utilizando estratégias em saúde que proporcionam mais qualidade de vida no dia a dia dessas pessoas, isso tudo com o acompanhamento de profissionais compromissados com a saúde da nossa população”, finalizou o prefeito Luiz Dalben.