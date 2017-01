Prefeitura de Sumaré intervém em contrato da Pró-Saúde

O prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben (PPS), decretou nesta quinta-feira a intervenção no contrato entre a prefeitura e a organização social Pró-Saúde, responsável pela gestão e pelos médicos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko.

A medida tem o objetivo de levantar eventuais irregularidades no cumprimento do contrato por parte da Pró-Saúde e deverá durar 180 dias. O prefeito diz, no decreto, que a medida foi tomada considerando “atrasos no pagamento de funcionários, constantes paralisações nos serviços e falta de atendimento adequado à população”, entre outros motivos.

Uma interventora foi nomeada pelo governo. A ela, caberá realizar uma auditoria na documentação apresentada pela organização social e os serviços efetivamente prestados. Também poderá reter eventuais repasses à Pró-Saúde. Foto: Reprodução

O decreto da intervenção foi informado na noite de ontem, após a Delegacia do Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) de Campinas apontar, em relatório, que a UPA do Jardim Macarenko enfrenta falta de abastecimento de materiais básicos para atendimentos de urgência e emergência.

O Conselho relaciona a situação ao não repasse regular dos valores devido à Pró-Saúde. A dívida estimada da prefeitura com a entidade chega a R$ 10,6 milhões. A delegada responsável pelo Cremesp, Sílvia Helena Rondina Mateus, afirmou que, nas atuais condições em que a UPA se encontra, é melhor “fechar as portas”.

O Cremesp realizou vistoria na unidade de saúde na sexta-feira da semana passada. O órgão constatou, em todas as unidades de observação, sala de medicação e de procedimentos, a falta de itens básicos, como medicamentos, soro fisiológico, material para curativo, álcool, cateter, seringas e agulhas.

Silvia explicou que o Conselho não tem competência para fechar uma unidade de saúde, mas que a situação na UPA é preocupante. “É melhor fechar do que continuar desse jeito. Se for um caso de muita urgência, o paciente está perdendo o tempo em que poderia estar procurando um lugar mais adequado”, apontou a conselheira.

A Pró-Saúde afirmou que o relatório do Cremesp confirma a situação que a entidade vem enfrentando em razão dos atrasos nos repasses por parte da prefeitura. A OS informou que enviou no dia 11 de janeiro um ofício para a prefeitura relatando a falta de insumos. “Todos os problemas com a prestação de serviços, acentuados desde agosto de 2016, decorrem, exclusivamente, da falta de pagamento por parte da Prefeitura de Sumaré. Sem os pagamentos, não é possível prestar os serviços de maneira integral”, trouxe a nota da organização.

“A Pró-Saúde reitera, ainda, que todas as consequências registradas em razão da falta de cumprimento do contrato por parte da Prefeitura de Sumaré, como o desabastecimento de insumo nas unidades, estão sendo informadas ao Ministério Público e às Autoridades Policiais porque afetam diretamente a população que busca atendimento na UPA 24h Macarenko e no PA Matão”.

Sobre o decreto, a Pró-Saúde afirmou que irá discuti-lo na Justiça. A organização criticou a decisão. “O objetivo desse decreto ilegal nada mais é do que dar verdadeiro ‘calote’ na Pró-Saúde, em atitude débil, para ‘mascarar’ o intuito claro de cometer crimes de responsabilidade e ‘capitalizar-se’ politicamente”, afirmou.

“Não é mais possível esconder-se da população de Sumaré que o Sr. Prefeito Municipal age de maneira a não se importar com a saúde de sua população, pois ilegalmente tenta intervir em entidade privada, quando, na verdade, poderia somente rescindir o contrato vigente e assumir diretamente a gestão das UPAS, sendo que a razão pelo qual não o faz é que não quer assumir a responsabilidade pelo pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários, bem como honrar os pagamentos assumidos com os médicos e demais fornecedores”.