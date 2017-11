Prefeitura de Sumaré diz que radares voltam em 2018

A fiscalização eletrônica do trânsito em Sumaré deve voltar a operar no início de 2018. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana conclui o processo de licitação que define a empresa responsável pela instalação e manutenção dos radares, mas deve esperar até o final do ano pelo encerramento do período estabelecido judicialmente para que as concorrentes possam recorrer contra os procedimentos.

O sistema deixou de funcionar em março. No total, 12 radares foram desligados. Quatro dispositivos fiscalizavam o avanço em sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. Oito equipamentos flagravam a velocidade abusiva em vias estratégicas: avenidas Rebouças, Emílio Bosco, Júlio de Vasconcellos e Fuad Assef Maluf; e estradas municipais Mineko Ito, Norma Marson Biondo, Teodor Condiev e Valêncio Calegari. Foto: Arquivo / O Liberal

Só continuaram operando os dispositivos instalados na Rodovia Virgínia Viell Campo Dall’Orto, de responsabilidade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Como a nova licitação, a prefeitura planeja espalhar 58 equipamentos em 38 vias do município todo.