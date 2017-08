Prefeitura de Sumaré informa que não há concurso público em andamento

A Prefeitura de Sumaré esclareceu na tarde desta quinta-feira (31) que é falsa a notícia que circula nas redes sociais sobre a abertura de um concurso público. Segundo a administração, não há concurso em andamento. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Por meio de nota, a prefeitura comunicou que nesta quarta-feira (30), um link que direciona para o edital de abertura do suposto concurso começou a ser compartilhado nas redes sociais e diversas pessoas procuraram a administração municipal para questionar sobre as inscrições. Diante do fato, a prefeitura informou que não tem previsão de abrir concurso público.

“De acordo com o último relatório do TCE (Tribunal de Contas do Estado), os gastos com pessoal, apurados em dezembro de 2016, extrapolaram o limite imposto pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que é de 54% das receitas municipais. Desta forma, a Prefeitura está impossibilitada de realizar novas contratações e trabalha para respeitar a LRF”, trouxe a nota.