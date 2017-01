Prefeitura de Sumaré desmente boato sobre concurso

A Prefeitura de Sumaré veio a público esclarecer e desmentir sobre uma notícia que circula nas redes sociais sobre um concurso público no município. De acordo com a administração, trata-se de uma notícia falsa e reforça que não existe concurso em andamento na cidade.

“Um link que direciona para o edital de abertura do suposto concurso começou a ser compartilhado nas redes sociais e diversas pessoas têm procurado a Administração Municipal para questionar sobre as inscrições. A Prefeitura não tem previsão de abrir nenhum concurso público”, trouxe nota enviada para a imprensa.

A prefeitura ressalta que a despesa com a folha de pagamento chegou a 59% no segundo quadrimestre do ano passado e já ultrapassa o limite da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que é de de 54%. Por isso, está impossibilitada de realizar novas contratações via concurso público.

“O prefeito Luiz Dalben (PPS) trabalha para respeitar a LRF, reduzindo o número de comissionados e dando prioridade para que colaboradores concursados assumam funções de confiança. Além disso, de acordo com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a Prefeitura está fazendo uma recuperação no quadro de funcionários, realocando os servidores para suas funções de origem e analisando quais os setores com maior déficit de funcionários”, finalizou a nota.