Prefeitura cadastra famílias na Vila Soma

A Prefeitura de Sumaré cadastrou 2.094 famílias da Vila Soma no programa Cidade Renovada. O objetivo é fazer um mapeamento de todas as ocupações irregulares no município para dar subsídios à Secretaria de Habitação e oferecer condições adequadas de infraestrutura e qualidade de vida aos moradores.

De acordo com a prefeitura, servidores municipais e voluntários realizaram visitas às casas e entrevistaram os moradores para levantar informações sobre o perfil das famílias – documentação, tempo de residência, composição e renda familiar. As residências receberam identificação por letras e números para que seja garantido o controle populacional do espaço.

A prefeitura disse que uma equipe da Secretaria de Habitação vai retornar à ocupação para finalizar o levantamento. Segundo o coordenador da Vila Soma, Edson Gordiano da Silva, faltam ainda entre 450 e 500 famílias para serem cadastradas, porque não se encontravam quando os servidores passaram.