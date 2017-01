Prefeito mais jovem, Luiz Dalben toma posse em Sumaré

O prefeito mais jovem da história de Sumaré foi empossado na manhã deste domingo, 1º de janeiro, no Clube Recreativo. Com 26 anos, o empresário Luiz Dalben (PPS) fez o juramento e, às 11:26, assinou o compromisso de posse para o mandato 2017-2020. O novo prefeito foi à mesa acompanhado de seu pai Antônio Dirceu Dalben, que teve seu registro de candidatura a vereador indeferido por uma ação de improbidade e temporariamente não pode assumir o cargo, para o qual teria sido eleito pelo número de votos que obteve nas eleições. Junto de Luiz Dalben, também tomou posse o vice Henrique Stein Sciascio, o Henrique do Paraíso (SD). Dalben foi vice no governo de Cristina Carrara (PSDB) e venceu uma eleição acirrada sobre a então prefeita, com 42,97% dos votos.

“Minha família agora tem 260 mil pessoas e quero estar à disposição dessa família para fazer o meu melhor. Pode ter uma pessoa que ame essa cidade como eu, mas mais do que eu, impossível”, bradou o novo prefeito, que elencou o pagamento integral do 13º salário dos servidores públicos, que está em atraso, como a prioridade de seu início de trabalho. A transmissão de cargo em Sumaré contou com um público de cerca de 1,2 mil pessoas, entre autoridades, representantes dos diversos segmentos da sociedade e o público em geral, além da imprensa. Paralelamente à cerimônia de posse, alguns manifestantes da ocupação Vila Soma fizeram um protesto em frente a Prefeitura para comemorar a saída de Cristina Carrara.

LEIA TAMBÉM: Autônomo é preso suspeito de vender kits de drogas

Também neste domingo, foram empossados os 21 vereadores eleitos para a Câmara: Joel (SD), William Souza (PT), Claudio Meskan (PSB), Tião (PDT), Décio Marmirolli (PSB), João Maioral (João da Farmácia) (PDT), Rudinei Lobo (PRB), Fininho (PSD), Fabinho (DEM), Marcio Brianes (PCdoB), Josué Cardozo (PT), Dr. Champam (PSD), Ronaldo Mendes (PSDB), Edgardo Cabral (PRB), Hélio (PPS), Valdir de Oliveira (DEM), Ney do Gás (PV), Dr Sérgio Rosa (PDT), Dudú Lima (PPS), Professor Edinho (Rede) e Ulisses Gomes (PT).

CÂMARA. No período da tarde, em sessão extraordinária, os vereadores escolheram Joel Cardoso da Cruz como presidente da Câmara no biênio 2017-2018. Apenas uma chapa se inscreveu para o pleito. A mesa diretora será formada por Décio Marmirolli, Marcio Brianes e Fininho, que ocuparão os cargos, pela ordem, de primeiro secretário, segundo secretário e vice-presidente da mesa.

Dalben nomeia mais cinco secretários

Após tomar posse como novo prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (PPS) anunciou mais cinco secretários de seu governo na tarde deste domingo (01) em seu gabinete na Prefeitura. Os escolhidos são Carlos Gilberto Dias Fernandes (Finanças), Silvio César Couto (Administração e RH), Wellington Domingos Pereira, o Wellington da Farmácia (Governo), Eder Ruzza (Serviços Públicos) e Carlos Eduardo Vicente (Saúde).

LEIA TAMBÉM: Três são presos por tráfico, porte de arma e formação de quadrilha

Nas últimas semanas, Dalben já havia anunciado outros 3 secretários para compor a sua equipe: Ricardo Zechin (Segurança e Defesa Civil), Mirela Cia (Secretaria de Educação) e Edson Cosme (Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social). Nos próximos dias, o prefeito deve revelar os últimos nomes que vão liderar as pastas de Sumaré.