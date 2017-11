Policial flagra roubo, atira e mata suspeito em Sumaré

Um policial militar rodoviário flagrou um assalto e matou o suspeito do crime, no bairro Matão, em Sumaré, na manhã deste sábado (11). De acordo com a PM (Polícia Militar), o soldado seguia de carro para o trabalho e ao passar pela Avenida Emílio Bosco, viu o bandido assaltando um pedestre. Depois do roubo, o criminoso fugiu em um Corcel.

O policial passou a acompanhar o veículo do suspeito e na Praça do Sol, no Parque Pavan, na região do Matão, um dos pneus do carro do bandido furou. O homem desceu do Corcel e seguiu em direção ao automóvel do policial, colocando a mão na cintura. Quando ele se aproximou, o soldado o atingiu com três tiros na altura do tórax. O assaltante morreu no local.

A vítima do roubo reconheceu o suspeito como sendo o autor do assalto, bem como o Corcel usado por ele. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial. O nome do criminoso não foi divulgado.