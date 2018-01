Policiais Militares salvam criança engasgada no Matão

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um menino de apenas 1 ano e 11 meses teve sua vida salva por policiais militares na tarde desta quinta-feira (11), na região do Matão, em Sumaré. A criança engasgou com muco enquanto dormia e parou de respirar, mas recebeu a chamada Manobra de Heimlich e se recuperou logo em seguida.

Segundo informações do sargento da Polícia Militar Éder Gonçalves da Silva, que estava na viatura junto com os soldados Elton dos Santos Lacerda e Raphael Vinícius Teixeira da Silva, eles realizavam patrulhamento de rotina, quando, por volta das 14h, uma mulher, identificada como B.A.P., encontrou a viatura com uma criança dos braços.

Ela estava desesperada porque seu filho não respirava e estava desmaiado, momento este em que os militares realizaram a Manobra de Heimlich, fazendo com com que as vias respiratórias da criança fossem desobstruídas e a mesma começasse a reagir.