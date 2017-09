Policiais militares quebram ponto do tráfico em Sumaré

Policiais militares de Sumaré desmantelaram, na madrugada este domingo (3), um grupo que usava um apartamento para o preparo, o embalo e o comércio de drogas. A denúncia anônima, via telefone 190, informou que um condomínio residencial popular do Jardim Novo Ângulo era, há algum tempo, ponto controlado por traficantes. Foto: PM-Divulgação

Os três policiais que atenderam o caso tinham em mãos, inclusive, os números de quatro apartamentos. Em apenas um deles, no entanto, a equipe conseguiu flagrante. Foram apreendidos seis munições calibre 38, 140 adesivos de LSD, dois comprimidos de Extasy, poções pequenas de maconha e cocaína, além de centenas de flaconetes, usados para o acondicionamento de entorpecentes.

LEIA TAMBÉM: Centro de Longevidade para idosos é inaugurado

Os dois rapazes que estavam dentro do apartamento no momento do flagrante foram levados ao Plantão Policial, e lá eles acabaram sendo presos sob a acusação de tráfico de drogas e porte ilegal de munição.