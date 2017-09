Policiais de Sumaré recebem bonificação de até R$ 450

Policiais civis e militares de Sumaré receberam R$ 41.982,50 em bônus. A gratificação foi paga por conta da redução em indicadores criminais de letalidade violenta, referentes ao terceiro trimestre de 2016. O valor mínimo pago individualmente foi de R$ 200 e o máximo ficou em R$ 450. Os outros municípios da Região do Polo Têxtil – Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste – não diminuíram os índices em relação ao mesmo período de 2015, portanto não receberam a bonificação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 95 policiais militares e 11 policiais civis foram contemplados em Sumaré. Os números da pasta divergem daqueles informados pela PM, que explicou que somente 87 militares receberam o bônus, todos da área da 2a Companhia de Sumaré.

“No 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior, somente a 2ª Companhia atingiu as metas estabelecidas para o Programa de Bonificação de Resultados, com isso os policiais militares que faziam parte do efetivo à época farão jus ao benefício, totalizando cerca de 87 policiais militares”, disse o capital da PM, Maxwel Isidoro da Silva.