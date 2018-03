Polícia tem imagens do carro usado por executor em Sumaré

A Polícia Civil de Sumaré conseguiu imagens de uma câmera de segurança que flagrou o carro usado pelo autor dos tiros que mataram o agricultor André Alexandre Rovagnelli, 43 anos, durante uma festa infantil realizada em um bar na região central da cidade, na noite da última segunda-feira. Os disparos feriram ainda um menino de 7 anos e um comerciante de 41 anos. Nenhum deles têm ligação com o agricultor. A criança permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Estadual de Sumaré e seu quadro de saúde é considerado estável. O homem foi atingido em uma das mãos e recebeu alta no mesmo dia. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O crime é investigado pelo titular do 1ºDP (Distrito Policial) de Sumaré, delegado Pedro Sérgio Cortegoso. “Testemunhas ainda estão sendo ouvidas. Estamos analisando imagens de uma câmera de segurança. Nela, o autor não aparece. Apenas o carro”, declarou o delegado em entrevista ao LIBERAL na tarde desta quarta-feira.

Sobre a principal linha de investigação, Cortegoso disse que várias hipóteses estão sendo apuradas, inclusive um suposto acerto de contas por tráfico de drogas, uma vez que Rovagnelli respondia processo pelo crime em liberdade. “No momento, não dá para falar se é A, B ou C [referindo-se à motivação do assassinato]”, afirmou.

O agricultor, conhecido em Sumaré, como André Ravagnani, havia sido preso pela polícia em agosto de 2017 com cinco quilos de pasta base de cocaína e armas de vários calibres. Ele estava solto desde o dia 19 de dezembro graças a habeas corpus concedido pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).