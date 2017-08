Polícia prende suspeita por morte de motorista

A Polícia Civil de Sumaré prendeu nesta quarta-feira (23) uma mulher de 39 anos acusada de participação no assassinato de um motorista de ônibus, em 2012. Além dela, três homens são apontados como autores do homicídio. Um deles foi detido na última terça-feira e dois já estão presos por outros crimes. Foto: Arquivo/O Liberal

A prisão preventiva dos quatro foi solicitada pelo delegado Pedro Cortegoso. Os mandados foram decretados na segunda-feira. “Com a prisão dessa mulher, o inquérito foi concluído”, declarou.

O crime aconteceu no dia 25 de outubro de 2012. A vítima foi encontrada amarrada e com a orelha cortada em um matagal no Jardim Picerno. O que se apurou é que a mulher marcou um programa sexual com o motorista e disse aos demais suspeitos que o homem tinha dinheiro, que “cada hora estava com um carro diferente”.