Polícia prende jovem suspeito de roubar 400 kg de carne

Um jovem de 18 anos foi preso na noite desta quarta-feira (11), em Sumaré, suspeito de envolvimento em um roubo de 400 quilos de carne. O crime ocorreu no mesmo dia, no período da manhã. O ajudante M.C.S.L. e outros dois criminosos ainda não identificados pela polícia, abordaram o motorista de 42 anos, na Avenida Minasa e roubaram diversas peças de carne.

No período da tarde, policiais militares foram informados que a mercadoria roubada havia sido rastreada e estaria na Rua Augusto Batista de Lima, no Parque Residencial Fantinatti. Os soldados se deslocaram até o endereço e do lado de fora da residência indicada, avistaram as peças de carne.

LEIA TAMBÉM: Dupla armada invade depósito de sucatas e leva R$ 2 mil

Ao entrar na casa, os policiais se depararam com o ajudante, um dos moradores do imóvel. Questionado, o jovem confessou o roubo e disse ter contado com a ajuda de outros dois colegas. Ele afirmou ainda que foram usados dois carros no assalto, um Corsa e um Palio Foto: Divulgação/Polícia Militar

Em revista dentro da casa, os policiais encontraram parte da carga na cozinha. Já no quarto do suspeito, localizaram 11 monitores e 11 kits de acessórios para computador, todos em caixas. Haviam, ainda, outras mercadorias, porém, moradores apresentaram notas fiscais e as mesmas foram liberadas.

A mãe do suspeito, a ajudante de cozinha M.S.L., de 41 anos, chegou na residência quando a polícia estava no local e disse que sabia do envolvimento do filho na prática de roubos, sempre praticados na companhia de dois colegas. Um irmão do suspeito também esteve na casa e afirmou que estava de mudança, uma vez que não suportava mais conviver com o irmão.

LEIA TAMBÉM: Motociclista rouba R$ 340 de posto de gasolina em Americana

O roubo foi registrado no Plantão Policial e será investigado pelo 4ºDP (Distrito Policial). O ajudante foi recolhido na cadeia de Sumaré, onde fica à disposição da Justiça. A polícia ainda não sabe a procedência dos eletrônicos bem como a localização dos outros dois suspeitos do assalto.