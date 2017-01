Polícia flagra homem em refinaria de drogas

Foto: Divulgação - Polícia Militar

Um homem identificado como D.S.G., de 23 anos, foi preso na noite desta sexta-feira ao sair de uma refinaria de drogas que funcionava em uma casa, localizada no bairro Jardim Vitória, região de Nova Veneza, em Sumaré. No local, foram apreendidas diversas porções de drogas, materiais utilizados para o preparo, centenas de embalagens e outros equipamentos.

Conforme informações da Polícia Militar, por volta das 22h, uma equipe da Força Tática recebeu uma denúncia de que no endereço indicado funcionava uma refinaria de drogas e um ponto de tráfico de entorpecentes. Os policiais foram até o local indicado para verificar a denúncia e acabaram abordando o suspeito na saída da casa. Foto: Divulgação - Polícia Militar

O rapaz estava com dois kits de cocaína e disse aos policiais que estava no local somente para pegar porções para entregar na pista de skate próxima ao local, que seria um ponto de venda. Após deter o rapaz, os policiais entraram na residência, onde encontraram o cenário repleto de drogas e produtos utilizados para o preparo.

Havia baldes de pó branco utilizado para mistura com cocaína, totalizando 32 kg, além de 4,2 kg de cocaína pronta, 1, kg de crack, 13 kg de maconha, em 12 tijolos, quatro balanças de precisão, entre outros materiais. Até um pé de maconha foi apreendido no local, além de R$ 540 em dinheiro. Todo o material e o suspeito foram levados para a delegacia de plantão do município.