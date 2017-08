PM prende homem que negociava venda de arma pelo WhatsApp

Esse homem levou a PM até o local marcado para a entrega da arma, na Rua Itaipu, e os policiais detiveram o segundo suspeito. Ele estava com um revólver calibre .38 na cintura com 6 munições intactas. Durante a abordagem, o homem confessou que iria vender a arma e informou que em sua residência teria mais uma arma e munições.

Segundo informações da polícia, uma equipe fazia patrulhamento preventivo pela Rua da Esperança, no Jardim Picerno, quando decidiram abordar um homem. Com o suspeito não havia nada de ilícito, mas ele acabou confessando que estava negociando com um amigo a compra de uma arma pelo WhatsApp.

A PM, então, foi até o local e realizou busca no imóvel, sendo possível localizar uma pistola calibre .765 com seis munições, outras 73 balas de arma calibre .38, 99 munições de revólver calibre .22, 8 munições de calibre .32 , 2 munições de uma arma calibre .44, e 5 carregadores do tipo Jet Loader com capacidade para 6 munições.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para o Plantão Policial de Sumaré, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma, ficando à disposição da Justiça. O homem que iria comprar o revólver foi qualificado como testemunha, ouvido pela autoridade policial e liberado em seguida.

