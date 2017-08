PM prende homem acusado de homicídio em Sumaré

Um homem de 29 anos, acusado de participação em um homicídio, foi preso na manhã desta terça-feira (22) por policiais militares, em Sumaré. O crime aconteceu no dia 25 de outubro de 2012. A vítima foi encontrada morta em um matagal no Jardim Picerno, no município. Foto: Arquivo/O Liberal

Policiais da Força Tática foram informados pelo disque denúncia de que havia um homem no bairro Campo Belo, em Sumaré, procurado pela Justiça. Em pesquisas, descobriram que contra o acusado havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Ele foi apresentado no 2ºDP (Distrito Policial) e depois recolhido na cadeia do município.

O acusado e outras quatro pessoas são apontados como autores da morte de um homem em outubro de 2012. O motivo do assassinato é desconhecido. A vítima foi encontrada amarrada e com a orelha cortada em um matagal. Na época, um amigo do homem relatou à Polícia Civil que ele havia recebido uma ligação telefônica com ameaças antes de ser encontrado morto.