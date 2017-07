PM recupera carga roubada avaliada em R$ 230 mil

Policiais militares de Sumaré recuperaram uma carga roubada de óculos e materiais cirúrgicos avaliada em R$ 230 mil, nesta quarta-feira (26). Ninguém foi preso. De acordo com informações do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a mercadoria foi localizada por meio de um rastreador da equipe de monitoramento da empresa responsável pelos produtos, de São Paulo.

A Polícia foi acionada por volta das 2h30. Funcionários que integram a equipe de monitoramento disseram que o rastreador apontava para um endereço na Avenida Engenheiro Jaime Pinheiro Uchôa Cintra, no Parque Bandeirantes. No local, um galpão, não havia ninguém. Apenas a carga dentro de um veículo.

Segundo o batalhão, o veículo (o modelo não foi identificado) não constava como roubado ou furtado. A polícia fez contato com o representante da empresa responsável pela carga, que informou que a mesma está avaliada em R$ 230 mil. Ele esteva na delegacia, reconheceu e recebeu de volta a mercadoria.