PM de Sumaré apreende drogas, fuzil e dinheiro em chácara

Durante atendimento a uma ocorrência de roubo de veículo neste domingo (6), a PM (Polícia Militar) de Sumaré encontrou uma chácara com arma, drogas, dinheiro e objetos usados em roubos de caixas eletrônicos.

Segundo informações da polícia, a ocorrência começou quando os militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo de uma Hilux, que foi avistada na Rodovia Anhanguera. A PM iniciou perseguição e o tenente Daniel Cassano acionou apoio do helicóptero Águia e das demais viaturas da área para realizar cerco ao veículo. Foto: Polícia Militar / Divulgação

O motorista iniciou a fuga, mas a PM conseguiu detê-lo no bairro Chácaras Gabriel. Durante a abordagem com o criminoso, um adolescente de 17 anos, os policiais foram informados que poderia haver mais produtos de crime e drogas em uma chácara do bairro Santa Júlia, também em Sumaré.