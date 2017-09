‘Pena razoável’, diz pai que ajudou a prender estuprador

O crime aconteceu no dia 6 de fevereiro, por volta das 7h30, na casa da jovem, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré. A mãe da jovem estava em outra cidade, cuidando da avó que se recuperava de um problema de saúde. Já o pai estava no trabalho, um escritório localizado ao lado na residência, enquanto que a irmã de 6 anos dormia e o avô tinha saído para levar a neta de 14 anos na escola.

“A princípio, a ideia da gente como família é de que a pessoa fique presa pelo resto da vida. Dentro da lei brasileira, a pena me parece razoável. O problema é que no Brasil, apesar de toda agilidade, de toda a atenção que a delegacia, a promotoria e o juiz deram para esse caso, que correu de forma recorde, as brechas existentes na legislação permitem que daqui há dois anos e meio o acusado solicite a progressão da pena”, desabafou o pai da jovem, em entrevista ao LIBERAL na última quinta-feira.

A Justiça de Sumaré condenou a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado um homem acusado de estuprar uma jovem de 18 anos, O caso aconteceu em fevereiro deste ano e a sentença foi publicada no dia 24 de agosto. Severiano Bejamin, de 50 anos, está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Sorocaba desde junho. Ele era amigo da família da vítima há 12 anos.

Severiano tinha passado o domingo na casa da família e como se excedeu na bebida, foi convidado a dormir no local. “Meu pai saiu cedo para levar uma das minhas filhas na escola e comentou [com o autor] que depois passaria em um posto de saúde para pegar um remédio. Ele [o acusado] disse que também já ia embora. Ficaram na casa minhas filhas de 18 e 6 anos”, recordou o pai da jovem. O avô da vítima, no entanto, mudou de ideia e depois de deixar a neta na escola, voltou para casa. Foi quando flagrou o abuso.

Em junho, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o acusado, que foi localizado com a ajuda do pai da jovem. Ele disse que estava acompanhando o andamento do processo na Justiça e quando viu que o mandado de prisão preventiva havia sido expedido, imprimiu o documento e o levou até a base da Polícia Militar no Jardim Ipiranga. O autor foi preso em um bar no Parque das Nações, em Sumaré.

Apesar de o acusado negar o crime, o juiz Rodrigo Cerezer declarou que “a materialidade delitiva está comprovada por meio do boletim de ocorrência e laudo pericial sobre a vítima, o qual atestou que houve conjunção carnal”. Por conta da violência, a jovem mudou de cidade junto com a mãe e as irmãs. “Eu tive que ficar porque temos uma empresa aqui [Sumaré]. Ela sofreu muito e agora é que está dando sinais de que está melhor”, disse o pai da vítima.